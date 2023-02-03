Jonas Svensson: "Fenerbahçe çok güçlü bir takım"

Adana Demirsporlu Jonas Svensson, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jonas Svensson: 'Fenerbahçe çok güçlü bir takım'
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03 Şubat 2023 00:03
Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Jonas Svensson, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Svensson, "Zor bir mücadele vardı. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İzlemesi keyifli bir maç oldu. İki tarafta çok kaliteli oyuncular vardı. Son dakikalarda golü atan bizdik. Sonrasında gol yememiz talihsizlikti. Fenerbahçe çok güçlü bir takım ve bu futbol. Yapacak bir şey yok." dedi.
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