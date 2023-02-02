John Collins'in fiyatı "önemli ölçüde" düştü!

Atlanta Hawks'ın, John Collins takası için talep fiyatını önemli ölçüde düşürdüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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John Collins'in fiyatı 'önemli ölçüde' düştü!
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02 Şubat 2023 16:06
Atlanta Hawks'ın, John Collins takası için talep fiyatını önemli ölçüde düşürdüğü iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, Hawks'ın Collins karşılığında ilk tur draft hakkı istemekten vazgeçtiğini ve bunun yerine kaliteli bir oyuncu veya oyuncular almaya odaklandıklarını belirtti.

Hawks'ın, Dejounte Murray için San Antonio Spurs'a gönderilen varlıkları geri almak yerine, mevcut sezonu kurtarmaya daha çok odaklanmış durumda olduğu düşünülüyor.

Utah Jazz ve Houston Rockets'ın ise Collins ile ilgilenen takımlar arasında olduğu söylenenler arasında yer alıyor.

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