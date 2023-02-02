Atlanta Hawks'ın, John Collins takası için talep fiyatını önemli ölçüde düşürdüğü iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, Hawks'ın Collins karşılığında ilk tur draft hakkı istemekten vazgeçtiğini ve bunun yerine kaliteli bir oyuncu veya oyuncular almaya odaklandıklarını belirtti.



Hawks'ın, Dejounte Murray için San Antonio Spurs'a gönderilen varlıkları geri almak yerine, mevcut sezonu kurtarmaya daha çok odaklanmış durumda olduğu düşünülüyor.



Utah Jazz ve Houston Rockets'ın ise Collins ile ilgilenen takımlar arasında olduğu söylenenler arasında yer alıyor.





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