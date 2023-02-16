Jesus, Oosterwolde ile yakından ilgileniyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, Konyaspor mücadelesinde ilk kez forma giymeye hazırlanıyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle maçlar ertelendi.



SIK SIK ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ



Yeni geldiği ülkede yaşanan bu olayın Oosterwolde'yi kötü etkilememesi için harekete geçildi. Yıldız futbolcuyla aynı dili konuşan Ferdi Kadıoğlu, her anında 21 yaşındaki takım arkadaşının yanında olmaya çalışıyor. Başarılı oyuncu, Oosterwolde'ye yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veriyor. Ferdi'nin desteğinin yanı sıra Jorge Jesus da öğrencisiyle yakından ilgileniyor. Portekizli teknik adamın, Oosterwolde ile sık sık özel olarak görüştüğü belirtildi.



ÇOK ETKİLENDİ



Başarılı sol bekin, afet bölgesi için başta spor kulüpleri olmak üzere tüm ülkenin seferber olması karşısında son derece etkilendiği öğrenildi. Oosterwolde'nin de takım arkadaşlarından yardım etme konusunda bilgi alıp, gerekli desteği sağlamaya çalıştığı kaydedildi.





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