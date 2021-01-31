Galatasaray'ın transfer listesinde olan eski oyuncusu Jean-Michael Seri Bordeaux'a imza attı.



Yapılan resmi açıklamada Seri'nin Fulham'dan Bordeaux'ya kiralık olarak imza attığı belirtilirken sezon sonuna kadar Fildişili oyuncunun Fransız ekibinin formasını giyeceği açıklandı.



Seri'nin transferin opsiyon maddesinin olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı.



Jean Seri, daha önce Fransa Ligi'nde Nice formasıyla yıldızını parlatmıştı ve Fulham'a 30 milyon euro'ya transfer olmuştu. İngiltere'de istediğini bulamayan Seri geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.



