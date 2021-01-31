Jean Michael Seri, Bordeaux'a imzayı attı

Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jean Michael Seri, Bordeaux'a imzayı attı
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31 Ocak 2021 00:54
Galatasaray'ın transfer listesinde olan eski oyuncusu Jean-Michael Seri Bordeaux'a imza attı.

Yapılan resmi açıklamada Seri'nin Fulham'dan Bordeaux'ya kiralık olarak imza attığı belirtilirken sezon sonuna kadar Fildişili oyuncunun Fransız ekibinin formasını giyeceği açıklandı.

Seri'nin transferin opsiyon maddesinin olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı.

Jean Seri, daha önce Fransa Ligi'nde Nice formasıyla yıldızını parlatmıştı ve Fulham'a 30 milyon euro'ya transfer olmuştu. İngiltere'de istediğini bulamayan Seri geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.



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