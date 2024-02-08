Utah Jazz'in, Simone Fonteccio'yu Detroit Pistons'a takas ederek karşılığında Kevin Knox'ı, Washington Wizards'ın 2024 ikinci tur draft hakkını ve Gabriele Procida'nın draft haklarını aldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Fonteccio'nun bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacağını ve Jazz'in kendisi için aralarında Boston Celtics ve Phoenix Suns'ın da bulunduğu birçok takımdan ilgi gördüğünü söyledi.



Pistons'ın, bu sezon 50 maçta 8.9 sayı, 3.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamış olan Fonteccio ile yeniden anlaşma imzalayarak, kendisini uzun vadeli çekirdek kadrosunda tutmayı umduğu belirtildi.



Knox ise bu sezon 31 maçta 7.2 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



