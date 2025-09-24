Utah Jazz çaylağı Ace Bailey, tartışmalı draft sürecinin ardından menajeri Omar Cooper ile yollarını ayırdı ve yeni bir temsilci arayışına girdi.2025 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Bailey, draft öncesi yaşanan karmaşa nedeniyle sahne dışında da gündem olmuştu.The Athletic'in haberine göre, Cooper'ın NBPA tarafından onaylanmış bir oyuncu temsilcisi olmamasına rağmen, draftın üst sıralarındaki bazı takımlara Bailey'yi seçmemelerini tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. Cooper, bu takımlara Bailey'nin draft edilse dahi rapor vermeyeceğini söylemişti. Bu durum, NBA kurallarına aykırı olduğu için büyük tepki çekmişti.Bailey, drafta girerken ligin en gözde isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak Cooper'ın hamleleri, Bailey'yi ilk beş sıra dışında altıncı sırada seçim hakkı olan Washington Wizards'a yönlendirme çabası olarak yorumlandı.Bu süreç, 3 ila 5. sıradan seçim yapacak takımlar için büyük belirsizlik yarattı. Philadelphia 76ers (3. sıra) ile olan antrenmanını iptal eden Bailey'nin, Charlotte Hornets (4. sıra) veya Utah Jazz (5. sıra) tarafından seçilip seçilmeyeceği büyük merak konusuydu.Utah Jazz, tüm risklere rağmen Bailey'yi beşinci sıradan seçerek hamlesini yaptı. Draft sonrası da tartışmalar devam etti. Jazz, Cooper'ın oğlunu yaz ligi teknik ekibine davet etmeyi planladı, ancak NBA'in devreye girmesiyle bu fikir sessizce geri çekildi.19 yaşındaki Bailey, tüm bu karmaşaya rağmen Jazz'a katıldıktan sonra olgun bir tavır sergiledi:."