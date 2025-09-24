24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Jazz çaylağı Bailey, Draft sürecindeki kriz sonrası menajerinden ayrıldı

Utah Jazz çaylağı Ace Bailey, tartışmalı draft sürecinin ardından menajeri Omar Cooper ile yollarını ayırdı ve yeni bir temsilci arayışına girdi.

24 Eylül 2025 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jazz çaylağı Bailey, Draft sürecindeki kriz sonrası menajerinden ayrıldı
Utah Jazz çaylağı Ace Bailey, tartışmalı draft sürecinin ardından menajeri Omar Cooper ile yollarını ayırdı ve yeni bir temsilci arayışına girdi.

2025 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Bailey, draft öncesi yaşanan karmaşa nedeniyle sahne dışında da gündem olmuştu.

The Athletic'in haberine göre, Cooper'ın NBPA tarafından onaylanmış bir oyuncu temsilcisi olmamasına rağmen, draftın üst sıralarındaki bazı takımlara Bailey'yi seçmemelerini tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. Cooper, bu takımlara Bailey'nin draft edilse dahi rapor vermeyeceğini söylemişti. Bu durum, NBA kurallarına aykırı olduğu için büyük tepki çekmişti.


Bailey, drafta girerken ligin en gözde isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak Cooper'ın hamleleri, Bailey'yi ilk beş sıra dışında altıncı sırada seçim hakkı olan Washington Wizards'a yönlendirme çabası olarak yorumlandı.

Bu süreç, 3 ila 5. sıradan seçim yapacak takımlar için büyük belirsizlik yarattı. Philadelphia 76ers (3. sıra) ile olan antrenmanını iptal eden Bailey'nin, Charlotte Hornets (4. sıra) veya Utah Jazz (5. sıra) tarafından seçilip seçilmeyeceği büyük merak konusuydu.

Utah Jazz, tüm risklere rağmen Bailey'yi beşinci sıradan seçerek hamlesini yaptı. Draft sonrası da tartışmalar devam etti. Jazz, Cooper'ın oğlunu yaz ligi teknik ekibine davet etmeyi planladı, ancak NBA'in devreye girmesiyle bu fikir sessizce geri çekildi.

19 yaşındaki Bailey, tüm bu karmaşaya rağmen Jazz'a katıldıktan sonra olgun bir tavır sergiledi:
"Bu pozisyonda olduğum için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Benimle birlikte takıma katılan harika takım arkadaşlarım var. Burada olduğum için çok mutluyum."

