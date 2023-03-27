Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasına dair çalışmalar başladı. Gidecek oyuncular netleşmeye başlarken gelecek isimler üzerinde de temaslar hızlandırılmış durumda.



Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Kartal'da komşuda forma giyen yıldız isim James Rodriguez ön plana çıktı. Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah beyazlılar, ilk temasları kurdu.



Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a açık kapı bırakarak "Sezon sonu görüşürüz" yanıtı verdiği gelen haberler arasında...



Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.



PİYASASI ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL



Önceliğini Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma vermeyi düşünen Rodriguez'in bu hayali ise pek olası değil, çünkü oyuncunun eski piyasasının kalmaması seçim şansını azaltacak. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan 10 numara bu sezon Olympiakos'ta 21 karşılaşmaya çıkıp 5 gol kaydetti. James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti. Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.





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