LA Clippers yıldızı James Harden, Philadelphia 76ers ile sözleşmesi devam ederken temsilcilerinin Houston Rockets ile görüştüğünü itiraf etti.



Neredeyse bir sene önce, Harden'in 2023 serbest oyuncu döneminde Rockets'a dönmeyi düşündüğü bildirilmiş olsa da, o dönemde ilgili tüm taraflar bu haberleri yalanlamıştı.



Fakat o dönemle ilgili konuşan Harden, Houston'a dönmenin sadece bir düşünce olmadığını, aynı zamanda temsilcilerinin Rockets koçu Ime Udoka ile de görüştüğünü söyledi.



Harden, 29 Haziran'da Sixers'la olan sözleşmesini uzatmak için oyuncu opsiyonunu kullanmış, ardından takas talebinde bulunmuş ve sonunda 1 Kasım'da Clippers'a gönderilmişti.





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