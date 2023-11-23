Jackson Muleka'ya yeni görev!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, Jackson Muleka'nın yanlış mevkide değerlendirildiğini düşünerek Kongolu oyuncuya yeni bir görev vermeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya yeni görev!
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23 Kasım 2023 09:34
Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Chamberlain ve Muleka'dan memnun görünüyor.

Oxlade-Chamberlain ve Jackson Muleka'nın ise performanslarını beğenen Rıza Çalımbay, ekibinden İngiliz futbolcuyla daha yakından ilgilenmelerini istedi.

Jackson Muleka'nın yanlış mevkide değerlendirildiğini düşünen Çalımbay'ın, Kongolu futbolcuya hücum hattının en ucunda görev vereceği gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Muleka, 5 gol kaydetti. 



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