Jackson açıkladı: CP3 takası neden iptal edildi?

NBA'deki eski yöneticilerden Stu Jackson, 2011'de merhum lig başkanı David Stern'ün, New Orleans Hornets'tan Los Angeles Lakers'a yapılması planlanan Chris Paul takasını neden engellediğini açıkladı.



2011'de Lakers, Luis Scola, Goran Dragic ve Lamar Odom da dahil olmak üzere ortalamanın üzerinde birkaç yeni oyuncuyu o zamanki Hornets'a gönderecek çok takımlı bir takas teklifi yapmış, ancak bu teklifi genel menajer Dell Demps kabul etmiş olsa da, dönemin lig başkanı David Stern anlaşmayı veto etmişti.



Stern bu kararı ligin başkanı olarak değil, o sırada ligin sahibi olduğu Pelicans'ın vekili olarak vermişti.



Stern, Hornets'ın CP3 için alacağı paketi alenen eleştirirken, bu hamlesiyle gerçekte neyi başarmak istediği konusunda hiçbir zaman ayrıntıya girmemişti.



"POTANSİYEL ALICIYA ÇEKİCİ GELMEZDİ"



Los Angeles Times'tan Andrew Greif'in başarısız takas hakkındaki 10 yıllık yıl dönümü makalesinin bir parçası olarak Stu Jackson, kendisinin ve Stern'ün, bu anlaşmanın Hornets'ı "vasat hale" getireceğine inandıklarını söyledi:



"Stern, o sırada eski bir genel menajer olarak işleri benim üzerimden yürütüyordu. David'e Odom, Martin, Scola ve Dragic paketinin New Orleans Hornets'i playoff yapacakları bir konuma toplayacağını açıklamıştım. Ama şampiyonluk kazanamayacak bir playoff takımı olacaklardı.



Başka bir deyişle, Monty Williams'ın takımı playofflara sokacağını fakat ev sahibi avantajına sahip olmayacağını, ama taraftarların bununla mutlu olacağını düşünmüştüm. Takım vasat bir seviyede olacaktı ve vasat bir takım, potansiyel bir alıcı için asla çekici olmazdı.



Bu takası yapmak, bana göre takımı potansiyel bir alıcı için daha az çekici hale getirirdi. Ve beni bir diğer şaşırtan şey, David'in bunu uzunca düşünerek kabul etmesiydi. İşlemi veto etme kararı almıştı ve onaylamamıştı."



