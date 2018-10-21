  •  
    Beşiktaş, İzmir'de o ismi kaybetti! Haftaya yok...
  •  
    İtalya'dan Emre Can için şok bir haber! Kanser...
  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."
  •  
    "F.Bahçe, Süper Lig'in iyi bir Anadolu takımı gibi"
  •  
    Obradovic'i çıldırttılar ve işte o anın videosu

İzmir'de VAR ile penaltı kararı!

İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, 18. dakikada VAR ile penaltı kazandı. Topun başına Oğuzhan Özyakup geçerken penaltıyı Beto kurtardı.

Kaynak: Sporx.com
İzmir'de VAR ile penaltı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 19:27
Göztepe - Beşiktaş maçının 18. dakikasına VAR damgayı vurdu. Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.

Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu VAR'dan izlerken penaltı kararını verdi. Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.

RIDVAN DİLMEN: "ROCO İTİYOR MU, GÖRMEDİK"

Pozisyonun içinde yer alan Roco'nun Wallace Reis'i itmiş olabileceğini söyleyen Dilmen, "Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, penaltı. Biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik. Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi? İnsan veriyor kararı ve maalesef ülkemizde hakemler VAR'sız maç yönetmeye devam ediyor" yorumunu yaptı.

OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI

Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için