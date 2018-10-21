RIDVAN DİLMEN: "ROCO İTİYOR MU, GÖRMEDİK"

OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI

maçının 18. dakikasınadamgayı vurdu. Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.Hakem, pozisyonu VAR'dan izlerken penaltı kararını verdi. Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.Pozisyonun içinde yer alan Roco'nun Wallace Reis'i itmiş olabileceğini söyleyen Dilmen, "" yorumunu yaptı.Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.