Göztepe - Beşiktaş maçının 18. dakikasına VAR damgayı vurdu. Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.
Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu VAR'dan izlerken penaltı kararını verdi. Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.
RIDVAN DİLMEN: "ROCO İTİYOR MU, GÖRMEDİK"
Pozisyonun içinde yer alan Roco'nun Wallace Reis'i itmiş olabileceğini söyleyen Dilmen, "Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, penaltı. Biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik. Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi? İnsan veriyor kararı ve maalesef ülkemizde hakemler VAR'sız maç yönetmeye devam ediyor" yorumunu yaptı.
OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI
Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.
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Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu VAR'dan izlerken penaltı kararını verdi. Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.
RIDVAN DİLMEN: "ROCO İTİYOR MU, GÖRMEDİK"
Pozisyonun içinde yer alan Roco'nun Wallace Reis'i itmiş olabileceğini söyleyen Dilmen, "Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, penaltı. Biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik. Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi? İnsan veriyor kararı ve maalesef ülkemizde hakemler VAR'sız maç yönetmeye devam ediyor" yorumunu yaptı.
OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI
Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.
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