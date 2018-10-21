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Turgay Demir: ''%99 yollar ayrılacak''

Spor yazarı ve yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş ile ilgili ciddi bir iddiayı gündeme getirdi.

Kaynak: Sporx.com
Turgay Demir: ''%99 yollar ayrılacak''
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21 Ekim 2018 21:50
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Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında sürpriz bir iddia geldi.

Turgay Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracağını dile getirdi.

Beşiktaş'ın değerlendiren Turgay Demir ''Ben sezon sonu için söylüyorum. Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile %99 yollarını ayıracak. Bence sezon sonunu da bulmaz ama hocası Guti değil. Şenol Güneş'in sözleşmesi de TL'ye çevrilecek. Benim bildiğim kadarıyla sezon sonunda çevrilecek'' ifadelerini kullandı.



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