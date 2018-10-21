Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta 40. dakikada Jeremain Lens sarı kart gördü.
Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.
Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.
Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın