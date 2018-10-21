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Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı!
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21 Ekim 2018 19:51
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta 40. dakikada Jeremain Lens sarı kart gördü.

Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.

Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.

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