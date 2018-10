BETO KALESİNDE DEVLEŞTİ, OĞUZHAN'A İZİN VERMEDİ BETO KALESİNDE DEVLEŞTİ, OĞUZHAN'A İZİN VERMEDİ

İZMİR'DE SESSİZLİĞİ BOZAN GOL GÖZTEPE'DEN GELDİ

GÖZTEPE FAKRI İKİYE ÇIKARDI! BU KEZ WALLACE REİS

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 9. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikadave 60. dakikadakaydetti.'ta 19. dakikadabir penaltı atışından yararlanamadı.Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 15'e çıkarırken, Beşiktaş 15 puanda kaldı.Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. kez deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.Beşiktaş hafta arasında Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise bir sonraki hafta deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.Mücadeleye iki ekip de kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk 15 dakikada iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı.Beşiktaş, mücadelenin 17. dakikasında sağ kanattan bir korner kazandı. Kullanılan korner sonrasında ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında hakem Fırat Aydınus VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı. Reis ile Roco arasındaki mücadelede Fırat Aydınus VAR kontrolünün ardından Reis'in topa elle temasını tespit etti ve penaltı kararı verdi. Beşiktaş'ta penaltı için topun başına Oğuzhan Özyakup geçti. Oğuzhan'ın penaltısında Beto topu sağ köşeden çıkarmayı başardı. Beşiktaş öne geçme fırsatını değerlendiremedi.Göztepe kalecisi Beto, bu kurtarışla Göztepe'de 6. kez bir penaltıda gole izin vermemiş oldu.Ev sahibi ekipte orta sahada Yasin topla buluştu. Yasin topla ilerlerken Jeremain Lens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faulü verirken, Lens'e bir de sarı kart gösterdi. Lens bu kartla cezalı duruma düştüİlk yarının sonlarına doğru gelişen hücumda ceza sahası içinde Vagner Love rakibinden sıyrıldı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya Love'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.İki ekip de ilk yarıda skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.Beşiktaş, kendi sahasından kısa paslarla çıkmak isterken ev sahibi ekibin baskısı geldi. Karius'un vurduğu top sağ kanada açıldı. Göztepe'de topla buluşan Andre Castro ceza sahasına güzel bir orta açtı. Çok iyi yükselen Jerome yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. 51. dakikada Göztepe bu golle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekip karşılaşmanın 55. dakikasında Jerome ile bir gol daha buldu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Fırat Aydınus da VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayte karar verdi ve gol geçerli sayılmadı.Göztepe mücadelenin 60. dakikasında hücum yönünün sol kanadından bir serbest vuruş kazandı. Ev sahibi ekipte topun başına Berkan Emir geçti. Berkan'ın ortasında yaşanan karambol sonrasında Reis yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. 60. dakikada Reis'in golüyle Göztepe farkı ikiye çıkardı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 61. dakikada Oğuzhan yerine Quaresma'yı, 71. dakikada Lens yerine Mustafa'yı oyuna aldı.Farkı indirmek için pozisyon arayan Beşiktaş'ta Vagner Love'ın pasında Caner ceza sahasında topla buluştu. 83. dakikada Caner altıpasa yakın noktadan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Mücadelenin 84. dakikasında Göztepe'de kaleci Beto sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Göktuğ'a bıraktı.Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.51. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-060. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Reis'in kafa vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti: 2-073. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top direkten döndü. Göztepeli oyuncuların devam ettirdiği pozisyonda meşin yuvarlak auta çıktı.90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Poko'nun aktardığı topla Yasin Öztekin'in buluşmasına izin vermeyen Beşiktaşlı futbolcular pozisyonu uzaklaştırdı.Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.BornovaFırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşcıoğluBeto (Dk. 85 Göktuğ Bakırbaş), Gassama, Reis (Dk. 66 Kadu), Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Borges, Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Roco, Caner Erkin, Lens (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 83 Larin), Babel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Quaresma), Vagner LoveDk. 51 Jerome, Dk. 60 Reis (Göztepe)Dk. 20 Reis, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl, Dk. 90+6 Gassama (Göztepe), Dk. 40 Lens, Dk. 72 Gökhan Gönül (Beşiktaş)