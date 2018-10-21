Atiba: 'İstediğimiz seviyede değiliz, kabul edelim'

Taraftarlara mesaj yollayan Atiba, "Taraftarlarımız her zaman arkamızda, buna devam etmelerini rica ediyoruz. Biz de birlikteliğimizi güçlendirerek, 1-2 maça toparlanmalıyız." dedi

'ta, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Kanadalı oyuncu, "Bu akşam iyi başladık aslında. 10-15 dakika kontrol bizdeydi ama ilerledikçe kontrolü kaybetmeye başladık. Bir türlü istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Genel olarak baktığımızda geliştirmemiz gereken birçok nokta vardı. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. 2. yarıda oyuna bir türlü giremedik, gol yedik, geriye düştük. Golden sonra reaksiyonda zorlandık ve ardından 2. gol geldi. Daha sıkı çalılşmamız gerekiyor, antrenmanda geliştirmemiz gereken noktalar var. Son birkaç maçtır istediğimiz seviyede oynayamadığımızı kabul etmek lazım. Bunu analiz edip, bunun üzerine gitmek lazım." ifadelerini kullandı.