İtalya'nın gözü Ciro Immobile'ye çevrildi

Sezonun flaş transferi Ciro İmmobile, İtalya'da da yakından takip ediliyor. EURO 2024'te umduğunu bulamayan Gök Mavililerin, 2026 Dünya Kupası hedefinde Beşiktaş'ın yıldızı büyük önem taşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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İtalya'nın gözü Ciro Immobile'ye çevrildi
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17 Temmuz 2024 10:42
Avrupa'nın en çok dikkat çeken transferlerinden olan Ciro İmmobile, ülkesi İtalya'da da ilgiyle izleniyor.

Immobile'nin Beşiktaş'ta karşılanması, taraftarlar tarafından destek görmesi ve kariyerinde yeni bir sayfa açması olumlu karşılandı.

MİLLİ TAKIM YOLU GÖZÜKEBİLİR

 

EURO 2024'te istenen performansı gösteremeyen İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda güçlü bir forvete ihtiyaç duyuyor. İmmobile'nin de Beşiktaş'ta başarılı olması halinde İtalya'nın hücum gücüne katılabileceği vurgulanıyor. EURO 2024'te kadroda olması gerektiği de belirtilen İmmobile'nin performansı merakla bekleniyor

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İtalya Milli Takımı'nda 57 maça çıkan Immobile 17 gol kaydetti.

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