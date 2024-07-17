İtalya'nın gözü Ciro Immobile'ye çevrildi

Avrupa'nın en çok dikkat çeken transferlerinden olan Ciro İmmobile, ülkesi İtalya'da da ilgiyle izleniyor.
Immobile'nin Beşiktaş'ta karşılanması, taraftarlar tarafından destek görmesi ve kariyerinde yeni bir sayfa açması olumlu karşılandı.
MİLLİ TAKIM YOLU GÖZÜKEBİLİR
EURO 2024'te istenen performansı gösteremeyen İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda güçlü bir forvete ihtiyaç duyuyor. İmmobile'nin de Beşiktaş'ta başarılı olması halinde İtalya'nın hücum gücüne katılabileceği vurgulanıyor. EURO 2024'te kadroda olması gerektiği de belirtilen İmmobile'nin performansı merakla bekleniyor
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İtalya Milli Takımı'nda 57 maça çıkan Immobile 17 gol kaydetti.
Immobile'nin Beşiktaş'ta karşılanması, taraftarlar tarafından destek görmesi ve kariyerinde yeni bir sayfa açması olumlu karşılandı.
MİLLİ TAKIM YOLU GÖZÜKEBİLİR
EURO 2024'te istenen performansı gösteremeyen İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda güçlü bir forvete ihtiyaç duyuyor. İmmobile'nin de Beşiktaş'ta başarılı olması halinde İtalya'nın hücum gücüne katılabileceği vurgulanıyor. EURO 2024'te kadroda olması gerektiği de belirtilen İmmobile'nin performansı merakla bekleniyor
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İtalya Milli Takımı'nda 57 maça çıkan Immobile 17 gol kaydetti.
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