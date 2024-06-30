İtalya'dan Fenerbahçe'ye öneri: "Satabiliriz"

Moise Kean'i transfer eden Fiorentina, benzer profildeki golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İtalya'dan Fenerbahçe'ye öneri: 'Satabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2024 12:23
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi.

İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euro karşılığı katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı önerildi. Nzola'nın ise Fenerbahçe'ye önerildiği ve golcü arayan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi.



FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olan Nzola, geçen sezon 47 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.

Nzola, forvet mevkisinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery