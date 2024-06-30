İtalya'dan Fenerbahçe'ye öneri: 'Satabiliriz'

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi.
İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euro karşılığı katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.
Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı önerildi. Nzola'nın ise Fenerbahçe'ye önerildiği ve golcü arayan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi.
FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olan Nzola, geçen sezon 47 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.
Nzola, forvet mevkisinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.
İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euro karşılığı katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.
Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı önerildi. Nzola'nın ise Fenerbahçe'ye önerildiği ve golcü arayan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi.
FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olan Nzola, geçen sezon 47 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.
Nzola, forvet mevkisinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.