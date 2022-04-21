İşte Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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21 Nisan 2022 23:02
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

MKE Ankaragücü, evinde Altınordu'ya 3-2 yenilmesine rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Altaş Denizlispor-İstanbulspor: 4-3

Bursaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor: 3-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Altınordu: 2-3

NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: 1-1

Adanaspor-Yılport Samsunspor: 1-0

Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: 0-2

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y Av. Puan
1.MKE ANKARAGÜCÜ 32 19 6 7 51 28 23 63
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 31 18 6 7 52 31 21 60
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 31 17 4 10 47 27 20 55
4.İSTANBULSPOR 31 16 6 9 53 36 17 54
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 14 9 8 49 35 14 51
6.EYÜPSPOR 32 13 12 7 48 38 10 51
7.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 32 13 7 12 38 36 2 46
8.ADANASPOR 32 12 8 12 36 33 3 44
9.YILPORT SAMSUNSPOR 31 11 10 10 47 41 6 43
10.TUZLASPOR 31 11 9 11 34 32 2 42
11.ALTINORDU 32 13 2 17 39 55 -16 41
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR 31 11 6 14 38 47 -9 39
13.GENÇLERBİRLİĞİ 31 11 6 14 34 46 -12 39
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 31 10 8 13 34 38 -4 38
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 10 8 13 37 42 -5 38
16.NASADOGE MENEMENSPOR 31 8 13 10 39 49 -10 37
17.KOCAELİSPOR 31 10 7 14 31 42 -11 37
18.BURSASPOR 31 8 8 15 33 46 -13 32
19.BALIKESİRSPOR 31 3 3 25 23 61 -38 12
34. HAFTA

Ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Yeni Samsun 19 Mayıs)

 

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