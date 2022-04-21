İşte Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.
MKE Ankaragücü, evinde Altınordu'ya 3-2 yenilmesine rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Altaş Denizlispor-İstanbulspor: 4-3
Bursaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor: 3-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Altınordu: 2-3
NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: 1-1
Adanaspor-Yılport Samsunspor: 1-0
Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: 0-2
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
34. HAFTA
Ligde 34. haftanın maç programı şöyle:
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Yeni Samsun 19 Mayıs)
MKE Ankaragücü, evinde Altınordu'ya 3-2 yenilmesine rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Altaş Denizlispor-İstanbulspor: 4-3
Bursaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor: 3-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Altınordu: 2-3
NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: 1-1
Adanaspor-Yılport Samsunspor: 1-0
Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: 0-2
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|19
|6
|7
|51
|28
|23
|63
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|31
|18
|6
|7
|52
|31
|21
|60
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|31
|17
|4
|10
|47
|27
|20
|55
|4.İSTANBULSPOR
|31
|16
|6
|9
|53
|36
|17
|54
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|14
|9
|8
|49
|35
|14
|51
|6.EYÜPSPOR
|32
|13
|12
|7
|48
|38
|10
|51
|7.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|32
|13
|7
|12
|38
|36
|2
|46
|8.ADANASPOR
|32
|12
|8
|12
|36
|33
|3
|44
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|11
|10
|10
|47
|41
|6
|43
|10.TUZLASPOR
|31
|11
|9
|11
|34
|32
|2
|42
|11.ALTINORDU
|32
|13
|2
|17
|39
|55
|-16
|41
|12.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|31
|11
|6
|14
|38
|47
|-9
|39
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|11
|6
|14
|34
|46
|-12
|39
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|31
|10
|8
|13
|34
|38
|-4
|38
|15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|10
|8
|13
|37
|42
|-5
|38
|16.NASADOGE MENEMENSPOR
|31
|8
|13
|10
|39
|49
|-10
|37
|17.KOCAELİSPOR
|31
|10
|7
|14
|31
|42
|-11
|37
|18.BURSASPOR
|31
|8
|8
|15
|33
|46
|-13
|32
|19.BALIKESİRSPOR
|31
|3
|3
|25
|23
|61
|-38
|12
Ligde 34. haftanın maç programı şöyle:
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Yeni Samsun 19 Mayıs)