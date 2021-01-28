İşte Serdar Aziz'in indirime gittiği maaş

Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe Kulübü, maaş dengesini ayarlayabilmek için bazı futbolcuların ücretlerinde indirime giderken, tecrübeli savunmacı Serdar Aziz'den büyük bir fedakarlık geldi.



Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, sarı lacivertli kulüp ile 30 yaşındaki futbolcu arasında yapılan anlaşmanın detaylarını verdi.



2 MİLYON TL İNDİRİM YAPTI



Ocak 2019'da sarı lacivertli kulübe imza atan Aziz, yıllık 1.8 milyon Euro maaş alıyordu. Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle futbolcu maaşlarını TL'ye çeviren Fenerbahçe'nin, sabit kur (5.5) üzerinden Aziz'e ödediği ücret ise 10 milyon TL olmuştu. İrfan Can Kahveci transferinde takas olarak Başakşehir'e verileceği iddia edilen Aziz, aldığı ücrette 2 milyon TL'lik indirime giderek yaptığı fedakarlıkla takımdan ayrılacağı dedikodularına nokta koydu.



Öte yandan bir TV programına katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, limitini açmak için Serdar Aziz ve Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer'" ifadelerini kullandı.



