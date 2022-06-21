İşte Okan Buruk'un istediği dev golcü!

2 MİLYON EURO İSTİYOR

HALİL TAKIMDA KALABİLİR

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor. 47 yaşındaki hocanın yöneticiler ve sportif direktör Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.Buruk'un şu anda boşta olan Artem Dzyuba'nın transferini istediği belirlendi. Başarılı teknik adamın Bafetimbi Gomis'i yeni sezonda takımda düşünmediği ve Rus forvetin alınmasını konusunda çok istekli olduğu ifade edildi.Bu gelişme sonrası Cenk Ergün'ün 33 yaşındaki Dzyuba'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rus golcünün yıllık 2 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu'nun da yeni sezonda kadroda olması yönünde talepte bulunduğu iddia ediliyor.Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamayı düşündüğü ve bu nedenle Halil'in mutlaka takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında.Sarı- Kırmızılılar'ın milli futbolcu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in 5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.