İşte Jose Mourinho'nun ilk maçı!

Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Jose Mourinho'nun ilk maçı!
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23 Haziran 2024 14:48
Son güncelleme 23 Haziran 2024 16:00
Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçının Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti ile 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımız Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.

Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır.

Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır.

Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek."

FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPINDAKİ HAZIRLIK MAÇLARI

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena

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