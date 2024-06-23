İşte Jose Mourinho'nun ilk maçı!

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçının Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile yapılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti ile 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımız Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.
Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.
Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır.
Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır.
Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sonrasında İstanbul'a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek."
FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPINDAKİ HAZIRLIK MAÇLARI
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena
Sarı-lacivertliler, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti ile 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımız Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.
Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.
Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır.
Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır.
Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sonrasında İstanbul'a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek."
FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPINDAKİ HAZIRLIK MAÇLARI
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena