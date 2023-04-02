İşte Jorge Jesus'un derbi taktiği!

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uygulayacağı strateji belli oldu.



Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un, bu maçta da takımını 3'lü savunma ile oynatması bekleniyor. Ancak en önemlisi Portekizli teknik adamın bu maçta nasıl bir taktik ile oynayacağı. Gelen bilgilere göre; Jesus, bu kritik derbide Beşiktaş'ın zaaflarının üzerine gitmek isteyecek. Beşiktaş'ın maç kasetlerini izleyen Jesus, Siyah-beyazlı ekibin kanatları iyi savunduğunu tespit etti. Buna karşın savunmanın göbeğinde Beşiktaş'ın zaafı olduğunu da gören Portekizli teknik adam, rakibinin bu zayıf tarafının üzerine gitme kararı aldı.



Özellikle Beşiktaş'ın stoperi Colley'in bu bölgede ciddi zaaf gösterdiği tespit edilmiş durumda. Fenerbahçe, hücumda topları kanatlardan getirse de en kısa yoldan topu ortaya çevirip Beşiktaş'ın bu zaafından yararlanmaya çalışacak. Yine Fenerbahçe rakip yarı alanda çabuk ve isabetli paslarla Beşiktaş'ın savunma göbeğindeki zaafları kullanmak isteyecek.



Fenerbahçe, savunmadaki ilk hedefi ise derbide oynaması beklenen Rachid Ghezzal'e boş alan bırakmamak olacak.





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