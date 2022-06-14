İşte Jesus'un Lincoln'ü isteme nedenleri

JESUS'UN LINCOLN RAPORU

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından transfer çalışmaları hızlandırıldı. Sarı-lacivertli kulüp hazırlık kampı başlarken düğmeye bastı. İlk hamle de Lincoln Henrique ile geldi. Jorge Jesus'un Portekiz ve Brezilya'dan tanıdığı 23 yaşındaki orta saha için kulübü Santa Clara ile anlaşma sağlandı.Normalde Santa Clara ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Lincoln için bonservis ödenecek. Portekiz kulübüyle bonuslarla beraber 3 milyon euroluk bir anlaşma yapıldı. Ayrıca bir sonraki satıştan Santa Clara'ya yüzde 20 pay verileceği kararlaştırıldı. Sözleşmenin 4 yıllık olacağı aktarıldı. Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un, Brezilya'da Gremio'da oynarken, Portekiz'de de geçen sezon Santa Clara forması giyerken tanıdığı genç futbolcu için onay verdiği vurgulandı.Tecrübeli çalıştırıcının sunduğu transfer listesindeLincoln'ünJorge Jesus'un sunduğu raporda bildirildi.Ayrıca futbolcunun bu sezon yakaladığı çıkış da etkili oldu. Bu sezon Santa Clara da 44 resmi maçta 7 gol atıp, 10 asist yapan Lincoln dikkatleri topladı. Lincoln'ün de teklifin ilk sunulduğu andan itibaren Fenerbahçe'de oynamak istediği ve hatta geçtiğimiz hafta ailesiyle beraber İstanbul'a geldiği dile getirildi. Daha önce 2017'de Çaykur Rizespor'da oynadığı için Türkiye'yi iyi tanıyan Brezilyalı oyuncunun bu istekli tavrı transferde belirleyici oldu.