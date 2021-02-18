İşte İrfan Can Kahveci'nin oynayacağı ilk maç

Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Fenerbahçe formasını terletemedi.Üç büyüklerin kazandıran hisse senetleri için tıklayın, hemen yatırım danışmanına bağlanın! Kazanın!
Bireysel çalışmalara başlayan Milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan'ın 28 Şubat'ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.
Bireysel çalışmalara başlayan Milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan'ın 28 Şubat'ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.