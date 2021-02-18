İşte İrfan Can Kahveci'nin oynayacağı ilk maç

Ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte İrfan Can Kahveci'nin oynayacağı ilk maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2021 08:22
Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Fenerbahçe formasını terletemedi.

Bireysel çalışmalara başlayan Milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan'ın 28 Şubat'ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek. 

Üç büyüklerin kazandıran hisse senetleri için tıklayın, hemen yatırım danışmanına bağlanın! Kazanın!
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için