İşte Haji Wright'ın bonservis bedeli

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, golcü oyuncu Haji Wright hakkında konuştu. Kırmızı-beyazlılar, ilk devreyi 1 maçı eksik 18 puanla 15. sırada tamamlarken Çetin, takımın performansı ile ilgili "Puan olarak istediğimiz yerde değiliz. Üst üste sakatlıklar yaşadık. İnşallah ikinci yarıda daha iyi yerde oluruz" ifadelerini kullandı.



"HAJI'YE F.BAHÇE VE G.SARAY'IN İLGİSİ VAR"



Çetin transferle ilgili ise önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, transferin gözdesi konumundaki Haji Wright ile ilgili "Wright için sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon euro" diye konuştu.



GÜRAY, FERNANDO, BÜNYAMİN



Aziz Çetin, Galatasaray'ın gündemine gelen Güray Vural ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılan Fernando için ise "İkisi de bizim oyuncumuz" derken Bünyamin Balcı konusunda "Türkiye'den gelen bir teklif yok, sadece yurt dışından var" diyerek sözlerini noktaladı.





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