İşte Galatasaray'ın Konya kafilesi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının kafilesi belli oldu.

Haber; Sporx.com
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İşte Galatasaray'ın Konya kafilesi
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04 Ocak 2021 14:59
Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının kafilesi açıklandı.

Mbaye Diagne ve Ryan Babel kadroda yer aldı. Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da takıma destek olmak için kamp kafilesine girdi. Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç ve Marcao ise kart cezası nedeniyle Konya'ya götürülmedi. 

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.  



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