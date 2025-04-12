İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri!

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 34 24 10 2941 2770 171 2 Fenerbahçe Beko 34 23 11 2829 2760 69 3 Panathinaikos AKTOR 34 22 12 2894 2747 147 4 Monaco 34 21 13 2913 2801 112 5 Barcelona 34 20 14 2966 2837 129 6 Anadolu Efes 34 20 14 2941 2788 153 7 Real Madrid 34 20 14 2870 2797 73 8 Paris Basketbol 34 19 15 2940 2910 30 9 Bayern Münih 34 19 15 2965 2984 -19 10 Kızılyıldız 34 18 16 2776 2714 62 11 EA7 Emporio Armani Milan 34 17 17 2896 2934 -38 12 Partizan 34 16 18 2780 2724 56 13 Zalgiris 34 15 19 2626 2669 -43 14 Baskonia 34 14 20 2795 2830 -35 15 LDLC ASVEL 34 13 21 2740 2897 -157 16 Maccabi Playtika 34 11 23 2921 3052 -131 17 Virtus Segafredo Bologna 34 9 25 2683 2834 -151 18 ALBA Berlin 34 5 29 2646 3074 -428

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de normal sezon tamamlanırken, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes doğrudan adlarını play-off'a yazdırdı.Toplam 18 takımın yer aldığı ligde normal sezonun 34. ve son hafta maçları oynandı.Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 89-77 yenerek normal sezonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.Anadolu Efes ise ligde son 8 maçını kazanarak play-off'a doğrudan kaldı. Son hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-77'yle geçen lacivert-beyazlılar, normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bitirerek doğrudan play-off biletini aldı.Ligde normal sezonu Yunan ekibi Olympiakos, 24 galibiyetle lider tamamladı. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i yanı sıra Panathinaikos AKTOR, Monaco ve Barcelona da ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kaldı.Real Madrid, Paris Basketbol, Bayern Münih ve Kızılyıldız ise play-off'a kalabilmek için play-in oynayacak.THY EuroLeague'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off'taki iki eşleşme belli oldu.Anadolu Efes, ligi 3. sırada tamamlayan Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la eşleşti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmede ilk 2 maça saha ve seyirci avantajına sahip olan Panathinaikos ev sahipliği yapacak.Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise play-in'den sonra belli olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi, play-in'deki Real Madrid-Paris Basketbol eşleşmesinin galibi olacak.Play-off'un diğer netleşen eşleşmesi ise Monaco-Barcelona oldu.Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kısa bir süre önceaçıklamasını yapmıştı.Ayrıca Anadolu Efes eşleşmesi sonrası takımın iyi olmadığını söyleyen Ergin Atamanifadelerini kullandı.THY EuroLeague'de Türkiye ve Yunanistan, normal sezonun en başarılı iki ülkesi oldu.İki ülkenin de ligde mücadele eden ikişer temsilcisi doğrudan play-off bileti aldı.Play-off'a doğrudan bileti alan diğer ülke takımları ise Fransa'dan Monaco ve İspanya'dan Barcelona oldu.İlk 10 sıraya iki takımla giren ülkeler arasında ise Türkiye ve Yunanistan'ın dışında Fransa ve İspanya yer aldı. İlk 10 sırada Sırbistan, Almanya'dan birer takım bulundu.Play-in sonunda iki takım, play-off biletinin sahibi olacak.Play-in'de normal sezonu 7. bitiren Real Madrid ile 8. bitiren Paris Basketbol karşılaşacak. Bu maçın galibi, Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.Sezonu 9. sırada tamamlayan Bayern Münih ile 10. sırada bitiren Kızılyıldız, play-in'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla play-off'un son bileti için karşılaşacak.Play-in maçları tek maç üzerinden normal sezonu üst sırada bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak. Play-in'de ilk maçlar 15 Nisan'da, son maç ise 18 Nisan'da yapılacak.Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs arasında yapılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Dörtlü Final'e kalan takımlar netleşecek.Ligde play-in, play-off ve muhtemel play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:Real Madrid-Paris BasketbolBayern Münih-KızılyıldızOlympiakos-Real Madrid/Paris Basketbol mağlubu-Bayern Münih/Kızılyıldız galibiFenerbahçe Beko-Real Madrid/Paris Basketbol galibiPanathinaikos AKTOR-Anadolu EfesMonaco-BarcelonaLigde son haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani Milan'ın yıldız oyuncusu Nikola Mirotic oldu.Mirotic, takımının Baskonia'yı 111-89 yendiği maçta 23 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle oynayarak 40 verimlilik puanı elde etti ve haftanın MVP'si olmayı başardı.LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa): 78-83Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko: 77-89Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 99-93Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 89-91EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Baskonia (İspanya): 111-89Paris Basketbol (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya): 72-63Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya): 87-77Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan): 111-104Barcelona (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 91-87