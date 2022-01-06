İşte 2022 Dakar Rallisi'nde 5. etabın kazananları!

2022 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan, motosiklet kategorisinde İtalyan Danilo Petrucci kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, başkent Riyad'daki 346 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 53 dakika 28 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Henk Lategan elde etti.
Etabı 7. sırada bitiren Toyota Gazoo takımının Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, Bahreyn Raid sürücüsü Sebastien Loeb'ün 35 dakika 10 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
Eski MotoGP pilotu Petrucci bir ilke imza attı
Motosiklet kategorisinde Tech 3 KTM takımından Danilo Petrucci, 3 saat 23 dakika 46 saniyelik süresiyle birinciliğe ulaştı. İtalyan Petrucci, Dakar Rallisi'nde etap kazanan ilk MotoGP pilotu oldu.
2017 şampiyonu Büyük Britanyalı Sam Sunderland (Gasgas takımı), etabı 12. sırada bitirmesine rağmen genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.
Red Bull KTM'den Matthias Walkner, liderin 2 dakika 29 saniye gerisinde genel klasmanının 2. sırasında yer aldı.
Dakar Rallisi'nin 6. etabı, yarın başkent Riyad'daki 404 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, başkent Riyad'daki 346 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 53 dakika 28 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Henk Lategan elde etti.
Etabı 7. sırada bitiren Toyota Gazoo takımının Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, Bahreyn Raid sürücüsü Sebastien Loeb'ün 35 dakika 10 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
Eski MotoGP pilotu Petrucci bir ilke imza attı
Motosiklet kategorisinde Tech 3 KTM takımından Danilo Petrucci, 3 saat 23 dakika 46 saniyelik süresiyle birinciliğe ulaştı. İtalyan Petrucci, Dakar Rallisi'nde etap kazanan ilk MotoGP pilotu oldu.
2017 şampiyonu Büyük Britanyalı Sam Sunderland (Gasgas takımı), etabı 12. sırada bitirmesine rağmen genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.
Red Bull KTM'den Matthias Walkner, liderin 2 dakika 29 saniye gerisinde genel klasmanının 2. sırasında yer aldı.
Dakar Rallisi'nin 6. etabı, yarın başkent Riyad'daki 404 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.