İstanbulspor, zirve umutlarını Eskişehir'de yeşertti

Spor 1. Lig 24. hafta mücadelesinde son sıradaki Eskişehirspor, zirve iddiasını sürdüren İstanbulspor'u ağırladı.



Son olarak Samsunspor'a 6-1 mağlup olan ve kümede kalma umutları iyice azalan Eskişehirspor, ligde üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Akhisarspor'u 1-0 yenerek, zirve umutlarını sürdüren İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.



İstanbulspor'un ilk yarıdaki gollerini 9. dakikada İbrahim Yılmaz, 26. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti. 65. dakikada penaltıyı gole çeviren Onur Ergün de skoru 3-0'a taşıdı.



Bu sonuçla birlikte 46 puana ulaşan İstanbulspor, 3. sıraya yerleşti. Ligde 7 puanı bulunan Eskişehirspor ise son sırada yer alıyor.



Gelecek hafta İstanbulspor evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.



