İstanbulspor, zirve umutlarını Eskişehir'de yeşertti

Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği İstanbulspor'a 3-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor, zirve umutlarını Eskişehir'de yeşertti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2021 17:55
Spor 1. Lig 24. hafta mücadelesinde son sıradaki Eskişehirspor, zirve iddiasını sürdüren İstanbulspor'u ağırladı.

Son olarak Samsunspor'a 6-1 mağlup olan ve kümede kalma umutları iyice azalan Eskişehirspor, ligde üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Akhisarspor'u 1-0 yenerek, zirve umutlarını sürdüren İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

İstanbulspor'un ilk yarıdaki gollerini 9. dakikada İbrahim Yılmaz, 26. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti. 65. dakikada penaltıyı gole çeviren Onur Ergün de skoru 3-0'a taşıdı.

Bu sonuçla birlikte 46 puana ulaşan İstanbulspor, 3. sıraya yerleşti. Ligde 7 puanı bulunan Eskişehirspor ise son sırada yer alıyor.

Gelecek hafta İstanbulspor evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için