İstanbulspor kazandı, Giresunspor veda etti!

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda İstanbulspor ile Ümraniyespor; Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.



İstanbulspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jetmir Topalli, 61. dakikada Eduard Rroca, 90+4' Muammer Sarıkaya ve 90+7' Eze kaydetti.



Bu sonucun ardından İstanbulspor, sezonu 41 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise Süper Lig'e 30 puanla veda etti.



Alt sıraları yakından ilgilendiren diğer maçta Giresunspor, Antalyaspor'u ağırladı.



Kazanıp, İstanbulspor'un puan kaybını bekleyecek Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak İstanbulspor maçından beklediği haber gelmeyince Süper Lig'e veda etti.



Karşılaşmada Giresunspor'un gollerini 17. dakikada penaltıdan Rijad Bajic ve 59. dakikada Borja Sainz attı.



Borja Sainz, golünün ardından formasını çıkardı ve sarı kart olduğu için ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.



Giresunspor, 40 puanla Süper Lig'e veda etti. Antalyaspor, sezona 41 puanla nokta koydu.













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