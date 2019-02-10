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İstanbulspor, Adana Demir ile nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İsranbulspor, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İstanbulspor, Adana Demir ile nefes aldı
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10 Şubat 2019 18:07
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 77. dakikada İbrahim Yılmaz ile 87. dakikada Halil İbrahim Sönmez'den geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 3 beraberliğinin ardından galibiyet aldı ve 25 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 30 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacakken, Adana Demirspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

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