Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Son iki maçından 4 puan çıkaran ev sahibi takımda zorlu mücadele öncesi takımın skorer ismi Valon Ethemi'den kötü haber geldi. Kulüp gelişmeyi resmi olarak duyurdu.



VALON ETHEMI BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK



Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. Ethemi, Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.



İSTANBULSPOR'UN GOLLERİNİ ATMIŞTI



Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da 2 gol atılırken, bu iki golü de Ethemi üretmişti. İstanbulspor, Ethemi'nin attığı maçlarda 4 puan topladı. İki takım arasındaki zorlu maç Olimpiyat Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak.





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