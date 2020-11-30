İspanya'da Maradona gündemi: Saygı duruşunu reddetti

İspanya'da kadın futbolcu Paula Dapena, Maradona için yapılan saygı duruşuna, Arjantinli oyuncu 'tecavüzcü' olduğu gerekçesiyle katılmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İspanya'da Maradona gündemi: Saygı duruşunu reddetti
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30 Kasım 2020 18:58
İspanya'da Viajes Interrias kadın futbol takımında forma giyen Paula Dapena, Maradona için yapılan saygı duruşunu reddetti.

24 yaşındaki Dapena, takımının Deportivo Abanca maçı öncesi yapılan saygı duruşunda ayakta durmak yerine sırtını dönmeyi ve oturmayı tercih etti.

"TECAVÜZCÜYÜ ANMAYI REDDETTİM"

İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan Dapena; "Maradona anısına saygı duruşu yapılacağını öğrendiğim anda; bir tecavüzcü, pedofili ve tacizciyi anmayı reddettim." açıklamasında bulundu.

Maradona hakkında daha önce, tecavüz nedeniyle dava açılmış ve pedofili olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, gördüğü davalarda suçlu bulunmamıştı. 



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