İspanya'da Maradona gündemi: Saygı duruşunu reddetti

İspanya'da Viajes Interrias kadın futbol takımında forma giyen Paula Dapena, Maradona için yapılan saygı duruşunu reddetti.
24 yaşındaki Dapena, takımının Deportivo Abanca maçı öncesi yapılan saygı duruşunda ayakta durmak yerine sırtını dönmeyi ve oturmayı tercih etti.
"TECAVÜZCÜYÜ ANMAYI REDDETTİM"
İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan Dapena; "Maradona anısına saygı duruşu yapılacağını öğrendiğim anda; bir tecavüzcü, pedofili ve tacizciyi anmayı reddettim." açıklamasında bulundu.
Maradona hakkında daha önce, tecavüz nedeniyle dava açılmış ve pedofili olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, gördüğü davalarda suçlu bulunmamıştı.
24 yaşındaki Dapena, takımının Deportivo Abanca maçı öncesi yapılan saygı duruşunda ayakta durmak yerine sırtını dönmeyi ve oturmayı tercih etti.
"TECAVÜZCÜYÜ ANMAYI REDDETTİM"
İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan Dapena; "Maradona anısına saygı duruşu yapılacağını öğrendiğim anda; bir tecavüzcü, pedofili ve tacizciyi anmayı reddettim." açıklamasında bulundu.
Maradona hakkında daha önce, tecavüz nedeniyle dava açılmış ve pedofili olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, gördüğü davalarda suçlu bulunmamıştı.
Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.
She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.
Stand up for your values is easier said than done.
Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA
— Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020