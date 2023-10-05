İspanya'da son söz Beşiktaş'tan!

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet, Joventut Badalona'yı 63-62 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İspanya'da son söz Beşiktaş'tan!
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05 Ekim 2023 00:32
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımını 63-62 yendi.

Barselona'da Olimpic De Badalona Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 20-14 geride kapatan Beşiktaş Emlakjet, devreyi de 35-33 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreği 53-49 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, dördüncü çeyrekte öne geçerek çekişmeye sahne olan son dakikalar sonunda karşılaşmadan 63-62 galip ayrıldı.

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