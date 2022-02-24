İspanya'da kazanan çıkmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İspanya'da kazanan çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2022 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitkle sona erdi.

Karşılaşmada Atletico Madrid, 7. dakikada Joao Felix ile 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Manchester United'da genç yıldız Anthony Elanga, 80. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.