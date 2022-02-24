UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitkle sona erdi.
Karşılaşmada Atletico Madrid, 7. dakikada Joao Felix ile 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Manchester United'da genç yıldız Anthony Elanga, 80. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitkle sona erdi.
Karşılaşmada Atletico Madrid, 7. dakikada Joao Felix ile 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Manchester United'da genç yıldız Anthony Elanga, 80. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.