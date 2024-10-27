İsmail Mert Fırat: 'Taraftarımız sayesinde galibiyet geldi'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor'u 4-2 yendikleri maçta verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti.Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fırat,ifadelerini kullandı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına tepki gösteren Fırat,diye konuştu.Taraftarın, Süper Lig'den düşmenin etkisinde olduğunu ve bunu da doğal karşıladığını dile getiren Fırat, "diyerek sözlerini tamamladı.