07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen Emre Kartal'ın bedelli askerlik görevi olarak 1 ay kalacağı öğrenildi.

calendar 07 Ağustos 2025 14:48
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu.

DurakMedya'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, askerlik görevine başladı.

Emre Kartal'ı askerlik görevinin ilk gününde babası yalnız bırakmadı. Futbolcu olan Emre Kartal'ın bedelli askerlik görevi olarak 1 ay kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sonra bir çok takım çalıştıran İsmail Kartal İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırmıştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.