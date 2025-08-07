Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu.
DurakMedya'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, askerlik görevine başladı.
Emre Kartal'ı askerlik görevinin ilk gününde babası yalnız bırakmadı. Futbolcu olan Emre Kartal'ın bedelli askerlik görevi olarak 1 ay kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'den sonra bir çok takım çalıştıran İsmail Kartal İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu asker oldu. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen Emre Kartal'ın bedelli askerlik görevi olarak 1 ay kalacağı öğrenildi.
