İsmail Kartal'dan müthiş istatistik

Fenerbahçe'de yönetim hoca ararken günü kurtarmak adına göreve getirilen İsmail Kartal, 2.18'lik çok yüksek maç başı puan ortalaması yakaladı. Son üç maçını kazanan Kanarya, Galatasaray derbisine şimdiden hazır.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'dan müthiş istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2022 11:38
Ali Koç döneminde hayaller ile gerçeklerin örtüşmediği bir dönem geçiren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile farklı bir havaya girdi. Takım Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk yarışından kopsa da günü kurtarmak adına göreve getirilen İsmail Kartal ciddi bir başarı sağladı. Ligde 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi elde edildi. Kayseri maçı sonrası bir kez daha "İkinci adam olmam" sözünü altını çizerek söyleyen Kartal'ın kısa dönemde elde ettiği maç başı puan ortalaması ise 2,18 olarak dikkat çekti.

TEK DÜŞÜNCE İKİNCİLİK

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak sonrasında alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı gönderip takımı İsmail Kartal'a teslim eden yönetim hâlâ yeni sezon için teknik adam arayışında. Tüm bunlar olurken de İsmail Hoca, gönül verdiği Fenerbahçe'ye hizmet için yoğun mesaide. Son üç maçını kazanan ve Kayseri'ye dört atan sarı lacivertliler, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine şimdiden hazır olduğunun mesajını verdi. Kanarya, tamamen ligi ikinci bitirmeye odaklandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.