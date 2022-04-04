İsmail Kartal'dan müthiş istatistik

Ali Koç döneminde hayaller ile gerçeklerin örtüşmediği bir dönem geçiren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile farklı bir havaya girdi. Takım Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk yarışından kopsa da günü kurtarmak adına göreve getirilen İsmail Kartal ciddi bir başarı sağladı. Ligde 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi elde edildi. Kayseri maçı sonrası bir kez daha "İkinci adam olmam" sözünü altını çizerek söyleyen Kartal'ın kısa dönemde elde ettiği maç başı puan ortalaması ise 2,18 olarak dikkat çekti.



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Sezona büyük umutlarla başlayan ancak sonrasında alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı gönderip takımı İsmail Kartal'a teslim eden yönetim hâlâ yeni sezon için teknik adam arayışında. Tüm bunlar olurken de İsmail Hoca, gönül verdiği Fenerbahçe'ye hizmet için yoğun mesaide. Son üç maçını kazanan ve Kayseri'ye dört atan sarı lacivertliler, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine şimdiden hazır olduğunun mesajını verdi. Kanarya, tamamen ligi ikinci bitirmeye odaklandı.



