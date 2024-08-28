İsmail Kartal'dan Ferdi'ye veda!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdan Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Ferdi'ye veda!
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28 Ağustos 2024 23:26
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kartal, paylaşımında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

İsmail Kartal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"

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