İsmail Kartal: 'Ali Koç rica etti, kabul ettim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksekti. Biz iyi çalışıyoruz. Her hafta oyunumuzu geliştiriyoruz. En önemli oyuncularımızın olmamasına rağmen elimdeki sağlıklı oyuncularla rakibi çok iyi analiz ettik. Bu maçı da kazanmaya gelmiştik. Çok güzel ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladı. Alanyaspor'a 5 gol atmak... 5 golün haricinde çok net pozisyonlarımız var. 2-0'da oyunu dengelemem gerekiyordu. Önde baskı yaparken, kalemizde gol gördük. Oyunu çevirmeyi bildik. Oyuna giren üç oyuncumuz gol attı. Yükselen performansımız var. Her gün Samandıra'da rakipleri çok iyi analiz ediyoruz ve oyunculara bunu çok net anlattığımı düşünüyorum. İlk gol tesadüf değil, biz çalıştık. Oyuncularımız tebrik ederim." ifadelerini kullandı.



"TAKIM GEREĞİNİ YAPTI"



Takımındaki yükselişi yorumlayan deneyimli teknik adam, "Benim antrenmanlarım çok tempolu, çok zevkli. Gece gündüz takımın gelişimi için ekibimle çalışıyorum. Oyuncular da verdiğim emeği görüyor ve onlar da çalışıyor. Birbirimize inanıyoruz. Oyuncularıma saygı duyuyorum, onlar da bana güveniyor." dedi.



Maç taktiğini de anlatan Kartal, "Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Sonrasında neler yapacağımızı çalıştık. Oyuncularımız yüreklerini ortaya koyuyor. Çalışıyoruz ama maçı ne kadar isteyeceğiz, bu da önemli. Hepsini anlattım ve takım da gereğini yaptı. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onları Konyaspor maçına bekliyorum." açıklamasını yaptı.



"ARDA GÜLER İLE İLGİLİ HER ŞEYİ PLANLADIM"



Maça 74. dakikada oyuna girmesine rağmen 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler hakkında konuşan İsmail Kartal, "Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz. Önü açık. Arda Güler gibi çok oyuncumuz var. Onlarla ilgili plan yaptım, başkanımız rica etti. Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum, bu ekstra idmanları yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO