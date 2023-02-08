İsmail Çipe, arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe, deprem felaketi sonrası Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Çipe, arama kurtarma çalışmalarına katıldı
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08 Şubat 2023 09:03
Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu İsmail Çipe, deprem felaketi sonrası memleketi Hatay'a gitmişti. Tecrübeli kaleci, Hatay'da örnek bir davranışa imza attı.

YARDIMA KOŞTU

Kahramanmaraş'ta gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a giden İsmail Çipe, sosyal medya hesabından "Çıktık geliyoruz inşallah" açıklamasını yapmıştı.

28 yaşındaki kaleci, depremden etkilenen Hatay'a yardım götürürken battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri de yanında götürdü. Hatay'da akrabaları bulunan İsmail Çipe, bazı yakınlarının enkaz altından zarar görmeden kurtarıldığını paylaştı.

ÇALIŞMALARA KATILDI

Sonrasında İsmail Çipe, İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

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