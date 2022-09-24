TAYYİP TALHA HATA İSTEMİYOR

ISMAEL'DEN MOTİVASYONU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç'u derbi heyecanı sardı.Beşiktaş'ın savunma hattındaki yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, transfer döneminde sıkça anıldığı Fenerbahçe'ye karşı derbide ilk 11'de oynayacak. Romain Saiss ile birlikte derbide görev yapacak olan futbolcu hata yapmak istemiyor.Teknik direktör Valerien Ismael, Adana Demirspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu ile özel görüşmeler yapıyor. Ismael, 'Sana güveniyorum. Biz takım olarak bir bütünüz ve sen de bu takımın özel parçalarından biri olabilirsin' diyerek genç oyuncuyu motive ediyor.