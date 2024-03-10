İşitme engelli Zeliha, tekvandoda şampiyon olup ödülle tüp bebek tedavisi olmak istiyor

Kayseri'de işitme engelli dünyaya gelen Zeliha Varol (32), bir yandan tekstil fabrikasında çalışırken, mesai bitiminde ise 2011 yılında başladığı tekvandoya devam ediyor. Varol, 2015'te kendisi gibi işitme engelli eşiyle evlendi. Varol çiftinin, 9 yıldır çocukları olmuyor. Bu yıl katıldığı yarışmada Türkiye 3'üncülüğü elde eden Varol, milli takıma seçilmeyi bekliyor. Varol'un hedefi ise Dünya Şampiyonası'nda derece elde ederek devletin vereceği ödül ile tüp bebek tedavisi olmak. Zeliha Varol, 2011 yılında, olimpiyatlara katılamadım. Fabrikadaki usta başımız izin vermedi. Tekvandoya gitmeme izin verilmeyince ara verdim. Çok ağladım. Hala inanıyorum, pes etmedim. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Şampiyon olduktan sonra kazandığım parayla tüp bebek tedavisi olacağım. Bir çocuk sahibi olmak istiyorum dedi.



Kayseri'de yaşayan Zeliha Varol, işitme engeliyle dünyaya geldi. Geçen süreçte bir çok aktivite ile uğraşan Varol, 2011 yılında tekvandoya başladı. Bir süre tekvandoya devam eden Varol, 2013 yılında tekstil fabrikasına girerek çalışmaya başladı. Bir süre spora ara veren Varol, 2015 yılında kendisi gibi işitme engelli olan Yunus Varol ile evlendi. 9 yıldır çocukları olmayan Varol, sonrasında tekrar tekvandoya devam etti. Varol, İşitme Engelliler DEAF Olimpik Türkiye Şampiyonası'nda 2017'de 57 kiloda 2'ncilik, 2021'de 62 kiloda 3'üncülük ve 2024 yılında 57 kiloda 3'üncülük elde etti. Bir yandan fabrikada çalışırken, mesai bitiminde tekvando için salona gelen Varol, bu yıl elde ettiği derece ile milli takıma seçilmeyi bekliyor. Zeliha Varol'un hedefi ise Dünya Şampiyonası'nda derece elde ederek devletin vereceği para ödülü ile tüp bebek tedavisi olmak.



PES ETMİYORUM, DEVAM EDİYORUM



Yaşadığı süreci anlatan Zeliha Varol, 32 yaşındayım. Lise mezunuyum. Tekvandoya 2011 yılında başladım ve devam ediyorum. Tekvandoda Türkiye 2'ncisi oldum. 2015 yılında evlendim. Bir süre ara verip tekrar tekvandoya devam ettim. Tekstil fabrikasında çalışıyorum. Çalışmaya da devam ediyorum. İşten çıkıp buraya geliyorum ve antrenmanımı yapıyorum. Sonrasında ise evime gidip ev işlerini hallediyorum. Bazen tüm gün koşturuyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Pes etmiyorum, devam ediyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Benim çocuğum yok. Bir çocuğum olmasını istiyorum diye konuştu.



BİR ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM



Tekvandoya bir zamanlar çalıştığı iş yerinde izin verilmediği için ara vermek zorunda kaldığını belirten Varol, Tedavi olmak için gittiğimde eşimde problem olduğunu söylediler. Elimde de para olmadığı için bir problem oldu. 2011 yılında, olimpiyatlara katılamadım. Fabrikadaki ustabaşımız adam yok diye izin vermedi. Çok mücadele ettim. Susmadım. Hala devam ettim. Tekvandoya gitmeme izin verilmeyince ara verdim. Çok ağladım. Hala inanıyorum, pes etmedim. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Yavuz, Arzu ve Yunus hocamın destekleri için teşekkür ederim. Şampiyon olduktan sonra kazandığım parayla tüp bebek tedavisi olacağım. Bir çocuk sahibi olmak istiyorum ifadelerini kullandı.



ALACAĞI ÖDÜLLE 'TÜP BEBEK' YÖNTEMİYLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR



Zeliha ile 2011 yılında tanıştıklarını söyleyen Milli Takım antrenörü Yavuz Sayan ise, şöyle konuştu



Varol kızımızla 2011 yılında tanıştık. Bu süreç içinde Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü gibi bir çok dereceler elde etti. Zeliha kızımızın 2015 yılında bir evlilik süreci oldu. Kendisi gibi işitme engelli bir kardeşimizle hayatını birleştirdi. Evlilik sürecinden bu zamana hep çocuk sahibi olmak istedi ama maalesef tedavi sürecinde sağlıklı bir dönüş olmadı. Bunun içinde çok ciddi rakamlar söz konusu olduğundan tedavisini yarıda bıraktı. Kızımız bu sporu yaparken hedefine koyduğu uluslararası, dünya ve Avrupa kortlarında başarılı olduktan sonra aldığı ödüllerle 'tüp bebek' yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyor. Başarılı olup maddi olarak sıkıntıyı çözüp tedavi olduktan sonra çocuk sahibi olmasını biz de canı gönülden istiyoruz. Zeliha aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada zor şartlarda çalışıyor. Gürültülü bir ortamda hem hayatını idame ettiriyor, hem sporunu yapıyor, hem de ev işleriyle ilgileniyor.





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