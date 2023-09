Işıtan Gün: 'En heyecan veren isim Icardi'

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, Hollanda futbolunun yetiştiricilik üzerine kurulu olduğunu ve mevcut kadrolarındaki oyunculara da Avrupa'nın 5 büyük liginden ilgi olduğunu söyledi.



Fortuna Sittard Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Işıtan Gün, "Son 15 yılına bakarsanız, dünyada en çok futbolcu ihracatı veya transfer karı elde eden üç ülke var. Hollanda, Belçika ve Portekiz. Portekiz'in Güney Amerika'nın Avrupa'ya açılan kapısı olması gibi özel bir durumu var. Belçika ve Hollanda biraz daha birbirine benzer, yetiştirici model." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DEN TALİP VARDI"



Hollanda'nın çevresindeki 5 büyük lige sürekli oyuncu ihraç ettiğini hatırlatan Başkan Gün, "Kadromuzda çok talep gören, birçok kulübün izleme listesinde olan oyuncularımız var. Kanat oyuncumuz Noslin, enteresan bir futbolcu. Kalecimiz ligin en iyi kalecilerinden biri çok genç, bunca yıldır futbolu izleyen biri olarak söylüyorum, çok keyif veren, inanılmaz yetenekli bir kaleci, Hırvat Pandur. Ayrıca stoperimiz (Guth) Almanya ve Brezilya vatandaşı genç İtalya'dan geldi, çok başarılı bir stoper. Altyapımızda dikkatle izlediğimiz oyuncular var, kiralık olarak ikinci lige verdiğimiz oyuncuları takip ediyoruz. Onların olgunlaşarak kulübe ve kendilerine fayda sağlamasını hedefliyoruz. İngiltere'den bahsettiğimiz oyunculara ilgi var, İtalya'dan özellikle defans anlamında ilgi var, İspanya'dan ilgi geldi. Hollanda futbolunun 5 büyük lige basamak işlevi görmesi nedeniyle, başka ülkelerden gelen tekliflere oyuncular çok sıcak bakmıyorlar." şeklinde konuştu.



Işıtan Gün, "Oyuncularınıza Türkiye'den teklifler oldu mu?" sorusuna, "Geçmişte zaman zaman oldu. Bu sene de bir oyuncumuza oldu ama şartlar ve oyuncu tercihi nedeniyle gerçekleşmedi." yanıtını verdi.



"AİLE ORTAMIYLA DEVAM EDECEĞİZ"



Başkan Gün, Hollanda Ligi'nde geride kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile yollarına yenilgisiz devam ettiklerini belirterek, "Sezona iyi başladık, lig bir maraton, geçen sene de epey kötü bir başlangıç yapmıştık, ilk 5 maçta galibiyetimiz yoktu. Takım içi dengeler, teknik ve motivasyon açısından iyi bir hava yakaladık. Yeni bir hocamız var, başarılı bir profil çiziyor. Uyumumuz gayet iyi, sezona emin adımlarla giriş yaptık. Bundan sonra da öyle gitmesini hayal ediyoruz. Bu sezon 4 haftada yenilgimiz yok. Feyenoord ve Ajax ile iki maç oynadık. Feyenoord'la deplasmanda, Ajax'la içeride oynadık, iki maçta da galibiyeti kaçırdık diyebilirim. Umarım böyle bir sezon geçer. Çok fazla transferimiz olmadı. Çok fazla transfer takımın dengelerini bazen bozabilir. Aile ortamında devam etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Işıtan Gün, "Fortuna Sittard'ı sezon sonunda Avrupa kupalarında görebilir miyiz?" sorusunu, "Fortuna, Hollanda'nın ilk profesyonel kulübü, Hollanda futbolunda çok önemli bir kulüp. 80'lerde Avrupa kupalarına katılmış bir kulüp. Uzun süredir böyle bir şey yok. Yönetici olarak bir sportif hedef vermek çok doğru değil. Maç maç düşünüyoruz, eğer hedef tutarsa ne mutlu bize. Sonuçta takımımızın bütçesi var, onunla varmaya çalıştığımız bir pozisyon var. Biz genelde orta sıralarda, olursa biraz daha üstü bir sportif hedefle her sezona başlıyoruz. Bu sene de öyle yavaş yavaş yerimizi sağlamlaştırıp yukarılara doğru umarım bakabiliriz." şeklinde yanıtladı.



"TRİBÜNLER %95 DOLUYDU"



Kulüp gelirlerinin her geçen yıl arttığını belirten Fortuna Sittard Başkanı, şu ifadeleri kullandı:



"Gelir bütçesi giderek artıyor, geçen sene maçlarımızı yüzde 95 tribün doluluk oranıyla oynadık. Kulüp tarihinin en yüksek katılım oranıydı. Hollanda'daki tüm kulüpler arasında en çok genç ve çocuk taraftarın maçlarına geldiği kulübüz. Sponsorluklarımız çok hızlı yükseldi. Gelirlerimizi maksimize etmiş durumdayız. Hollanda futbolunda şöyle bir sıkıntı var, yayın ihalesi 2012 yılında 12 yıllığına yapılmış. Şu an çok düşük kalmış bir bedel. Önümüzdeki sezon sözleşme yenilenecek, yayın gelirimizde artış planlıyoruz. Gelir anlamında orta sıralardayız, gider anlamında da bunu aynı şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Her ligde olduğu gibi bazı kulüplerin, diğer gruptan çok önde olduğu bir durum var. Burada Ajax, PSV ve Feyenoord'un gelir anlamında üstünlükleri var. Oraları kırmak çok zor ama biz de kendi imkanlarımız dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



"GELİRİMİZ 10 KAT ARTTI"



"2016 yılında Fortuna'ya geldik. Geldiğimiz tarihte kulübün iki çalışanı, kulüp diye bir şey ortada yoktu açıkçası. Lisansını da kaybetmek üzereydi. 20 yıl her açıdan çok kötü yönetilmiş, literatüre geçecek şekilde kötü yönetilmiş bir kulüptü." sözlerini kullanan Işıtan Gün, şöyle konuştu:



"Burası Hollanda'nın ilk profesyonel kulübü, ciddi bir algısı ve bilinilirliği vardı. Geçmişte yetiştirdiği çok önemli oyuncular var. Biz onun üzerine bir şey inşa etme amacıyla geldik. Hollanda dünya futbolunda ekol ülkelerden biri. Nüfusu az olmasına rağmen UEFA sıralamasında 7. sırada bulunuyor. Böyle bir futbol ikliminde yabancı yatırımcı olarak başarılı olmak kolay değil. Hollanda kendi dinamikleri olan, geleneklerinden çok fazla ayrılmayı sevmeyen bir futbol iklimine sahip. Ona rağmen çizdiğimiz projeksiyon dahilinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Nedir bunlar, idari olarak güçlenme, şu anda kulübün tüm kadroları yıllar içinde arttı. Gelirimiz buraya geldiğimiz 2016'ya göre 10 kat arttı. Kadın takımı kurduk geçen yıl ve ligi 3. bitirdik. İlk iki Şampiyonlar Ligi katılım hakkı kazanan bir lig. Bu sene de güçlü başladılar. Hem etrafımızdaki toplumla iyi ilişkileri olan, taraftarın tüm kararlardan şeffaf şekilde bilgilendiği, yönetimde yer aldıkları bir yapımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bizim görevimiz ne? Sportif hedefler var ama bir futbol kulübü niye var? Futbol kulübünün bana göre amacı etrafındaki insanları, taraftarları, sponsorları, çocuklar ve ailelerini mutlu etmek, onlara heyecan aşılamak. Bu misyonu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Hollanda'da en üst ligde 18 takım var, nüfusa oranla fazla olduğu da konuşuluyor. Buranın köklü kulüplerinden biriyiz, kalıcı bir şekilde en üst ligde kalan, oyuncu yetiştiren bir kulüp olmayı hedefliyoruz."



"EN HEYECAN VEREN İSİM ICARDI"



Geçmişte Galatasaray'da yöneticilik de yapan Işıtan Gün, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ise "Burada tarafsız olamayacağım, bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Geçen sene de çok mutlu bir sezon geçirdik. Bu sezon kadrolar da çok iyi, Beşiktaş'ın kadrosu da çok enteresan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı söylemeye gerek yok, isimler ortada. Çok heyecanlı bir yarış bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Gün, "Galatasaray'da en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusuna, "Icardi tabii ki. Türk futbolunun son dönemdeki en heyecan verici ismi Icardi'dir." yanıtını verdi.