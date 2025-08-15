Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2017 yılında Cleveland Cavaliers'tan ayrılışına dair yıllardır süregelen spekülasyonlara açıklık getirdi ve bu kararın LeBron James ile kişisel bir sorun nedeniyle alınmadığını vurguladı.Twitch yayınında konuşan Irving, ayrılışının, kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğinden kaynaklandığını belirtti:Dokuz kez All-Star seçilen Irving, James ile oynamanın yoğun medya ilgisi ve basketbolun ötesine geçen hikâyelerle birlikte geldiğini dile getirdi:Irving, 2017'de takas talebinin bir düşmanlık sonucu değil, gelişim arzusuyla ilgili olduğunu söyledi:Irving ve James, Cavaliers'ı üst üste üç NBA Finali'ne taşıyarak 2016'da kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Bu süreçte, 2016 Final serisinin 7. maçında Irving'in Golden State Warriors'a karşı attığı şampiyonluğu getiren üçlük gibi unutulmaz anlar yaşandı.Cleveland sonrası Irving, Boston Celtics ve Brooklyn Nets formaları giydi; hâlen Dallas Mavericks'in şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kilit oyuncularından biri.