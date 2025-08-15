15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Irving: "Cavaliers'tan ayrılmam LeBron yüzünden değildi"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2017 yılında Cleveland Cavaliers'tan ayrılışına dair yıllardır süregelen spekülasyonlara açıklık getirdi ve bu kararın LeBron James ile kişisel bir sorun nedeniyle alınmadığını vurguladı.

calendar 15 Ağustos 2025 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Irving: 'Cavaliers'tan ayrılmam LeBron yüzünden değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2017 yılında Cleveland Cavaliers'tan ayrılışına dair yıllardır süregelen spekülasyonlara açıklık getirdi ve bu kararın LeBron James ile kişisel bir sorun nedeniyle alınmadığını vurguladı.

Twitch yayınında konuşan Irving, ayrılışının, kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğinden kaynaklandığını belirtti:
"LeBron gibi biriyle oynadığınızda… bu bambaşka bir şey. Farklı bir yolculuk. Otomatik olarak ligin zirvesinde olmanız bekleniyor."

Dokuz kez All-Star seçilen Irving, James ile oynamanın yoğun medya ilgisi ve basketbolun ötesine geçen hikâyelerle birlikte geldiğini dile getirdi:
"LeBron'la oynadığınız her an büyük bir medya ilgisi olur, bolca anlatılan hikâyeler, siyasî durumlar, kameralar önünde görünmeyen pek çok şey yaşanır."


Irving, 2017'de takas talebinin bir düşmanlık sonucu değil, gelişim arzusuyla ilgili olduğunu söyledi:
"Ben sadece genç bir insan olarak hayatımı anlamaya çalışıyordum. LeBron'la oynamaktan hiçbir zaman hoşlanmamak gibi bir durumum olmadı. Sadece benim için ileriye gitme zamanım gelmişti."

Irving ve James, Cavaliers'ı üst üste üç NBA Finali'ne taşıyarak 2016'da kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Bu süreçte, 2016 Final serisinin 7. maçında Irving'in Golden State Warriors'a karşı attığı şampiyonluğu getiren üçlük gibi unutulmaz anlar yaşandı.

Cleveland sonrası Irving, Boston Celtics ve Brooklyn Nets formaları giydi; hâlen Dallas Mavericks'in şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kilit oyuncularından biri.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.