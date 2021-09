İrfan Buz'dan 'yabancı oyuncu kuralı' açıklaması

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, AA muhabirine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yeni sezon öncesi aldığı karar gereği kulüplerin sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabildiğini anımsattı.



Bu kurala kendilerinin takılmadığını, hatta en fazla Türk oyuncu oynatan takımlardan biri olduklarını ifade eden Buz, rekabetin her türlüsünün olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Rekabet kaliteyi yükseltir. O yüzden iyi yabancılara sahip olduğunda Türk futbolcular ne olursa olsun seviyesini yükseltir. Bizim çok güzel örneklerimiz var. En büyük örnek Adem Büyük. Adem Büyük geçen sezon yerli oyuncu olarak 17 gol atmış. Bugün Adem Büyük rekabet içerisinde, onun mevkisinde isterse 5 oyuncu getirilsin o her zaman rekabet içerisinde olur, kendine güvenir ve çıkar gollerini atar, kalitesini yükseltir. Sayıyla alakalı doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca devamlı bu kuralı değiştirerek istikrarı yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Bu konuda netim."



- "Milli takımımızı her zaman başarılı görmek istiyoruz"



A Milli Futbol Takımı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buz, şöyle devam etti:



"Bir teknik adamdan ziyade vatandaş olarak milli takımımızı her zaman başarılı görmek istiyoruz. Görmedik mi, gördük. Bizi de her zaman mutlu etti. Çok önemi bir jenerasyona sahibiz, çok önemli futbolculara sahibiz. Beş önemli ligde oyunculara sahibiz. Ben Almanya'da uzun yıllar kaldım, orada eğitim aldım. Orada Türkiye, gizli favorilerden biri olarak gösteriliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki hayal kırıklığımız, son müsabakalarda da devam etti. Çünkü iyi oynamadık ve kaybettik. Özellikle teknik adam konusunda Şenol Güneş'i eleştirebilirsiniz ama aynı zamanda Şenol hocayla bu takım dünya üçüncüsü oldu. Çok fazla keskin gidiyoruz. Bir de eleştirirken muhalefet olmak çok kolay ama aynı zamanda neleri yapmamız gerektiği konuşulduğunda iyi analiz yaparak, doğruların üzerine gidersen daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Şenol hocanın bu kadar yerle bir edilmeyi hak etmediğini düşünüyorum."



- Adem Büyük'e övgü



İrfan Buz, Adem Büyük'ün A Milli Futbol Takımı'nda olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Şampiyonaya gitmek için efektif olmanız gerekiyor. Pozisyon geldiği zaman golünü atacak, gol pozisyonlarında etkili olacak ve oyunu değiştirecek kapasitede oyuncuya ihtiyacınız var. Ligde formda olan bir santrforumuz var. O yüzden Adem Büyük'ün havuzda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kardeşlerimiz de çok önemli ve değerli ama burada Adem Büyük'ün yaşına bakmayacaksınız. Yetiştirebilirsiniz ama aynı zamanda yarışmacı olduğumuz için Adem Büyük'ün de A Milli Futbol Takımı'nda yer alması gerektiğini düşünüyorum, çok etkili bir oyuncu."