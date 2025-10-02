Inter'in Konate hedefi!

Liverpool forması giyen savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin talipleri artıyor.



BEDELSİZ İSTİYOR



Fransız savunma oyuncusu için daha önce Real Madrid'in adı geçerken bu kez gündeme Inter geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.



LIVERPOOL PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ibrahima Konate'nin, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



2021 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Konate, İngiliz ekibinde 141 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.



