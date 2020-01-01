Ingram: "Kişiliğim pek göze batmıyor ve bunu kasıtlı yapıyorum"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, göze batmayan duruşunu kasıtlı olarak sergilediğini söyledi.



Alışılagelmiş bir lider profilinde olmayan Ingram, arkadaşlarına örnek olarak liderlik etmeyi ve bunu sessizce yapmayı tercih ediyor.



Takım arkadaşı JJ Redick'in podcast'inde konuşan Ingram, sessiz doğasının kişiliğinin bir parçası olup olmadığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Kesinlikle kişiliğim bu değil. Bu biraz kasıtlı. Sanırım bu, etrafta çok şey görüp, sürekli olarak bir farkındalığa sahip olduğum için, çocukluğumdan geliyor. Kendimi takdim ettiğimde, insanların diğer yazılıp çizilenler yerine hakiki beni tanımalarını istiyorum. İnsanları dinlemeden önce, biraz tanımayı tercih ediyorum."



