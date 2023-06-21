İngiltere'nin 3 devi, Axel Disasi'ye talip!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Arsenal, Manchester United ve Chelsea gözünü Monaco'nun genç savunma oyuncusu Axel Disasi'ye çevirdi.



RMC Sport'un haberine göre Arsenal, Manchester United ve Chelsea 25 yaşındaki Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.



Maguire'ın takımdan ayrılmasını bekleyen Manchester United'ın, Kim Min Jae transferinden sonuç alamayınca o bölgeyi Disasi ile doldurmayı istediği ifade edildi.



Yine aynı şekilde Sarr ve Koulibaly ile yollarını ayırmayı planlayan Chelsea'nin de Fransız savunmacı için devreye girdiği belirtildi.



Disasi'nin Arsenal'in de gündeminde olduğu belirtilirken, Arsenal'in Monaco'ya henüz teklifte bulunmadığı öğrenildi.



40 MİLYON EURO



Fransız ekibi Monaco, Disasi için kapıyı 40 milyon euro'dan açacak.



Monaco, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Disasi için gelecek teklifleri bekliyor.



SKORER BİR SAVUNMA OYUNCUSU



Axel Disasi, bu sezon savunmada gösterdiği performans kadar hücumda da beğeni topladı.



Fransız stoper çıktığı 49 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergileyerek takımına gol yollarında büyük katkısı oldu.





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