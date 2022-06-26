BEŞİKTAŞ'TAN 2.9 MİLYON EURO

READING İÇİN ÖNEMLİ BİR GOLCÜ

TRANSFER İÇİN PLANLARI NE?

LUCAS JOAO NASIL BİR OYUNCU?

Beşiktaş'ın forvet listesi genişlemeye devam ediyor. İngiliz basını, siyah-beyazlıların Champhions League ekiplerinden Reading'de oynayan Portekiz doğumlu Angolalı forvet Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, futbolcu için 2.9 milyon euro'luk bir teklif sundu. Haberde, Beşiktaş'ın teknik direktörünün yakın zamanda Barnsley ve West Brom'u çalıştıran Valerien Ismael olduğu hatırlatıldı.Angolalı forvet oyuncusu, 2019'da katıldığı Reading için 83 maçta 38 gol attı ve önemli figürlerden biri durumunda. İtalya'dan Tuttomercato ise Bari, Sampdoria, Cagliari ve Genoa gibi kulüplerin de oyuncuyu istediğini gündemine taşıdı.Çizme basını ise, Reading'in golcü oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda tutmak isteyebileceğini vurguladı. Reading'in transfer ambargosunu kaldıracağı fakat; yeni gelen oyunculara transfer ücreti harcayamayacağı ifade edildi. Bu da İngiliz ekibinin sadece serbest statüde ya da kiralık oyuncularla sözleşme yapabileceği anlamı taşıyor.Lucas Eduardo Santos Joao, 4 Eylül 1993 doğumlu. 28 yaşındaki futbolcunun Angola ve Portekiz vatandaşlığı bulunuyor. Santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre golcü ismin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lucas Joao, geçen sezon Reading takımında 24 maçta 1888 dakika süre aldı ve 10 gol 3 asist kaydetti.